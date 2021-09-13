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Головна Кримінал У Києві в ДТП із п'яним водієм постраждали поліцейські, їх госпіталізовано

У Києві в ДТП із п'яним водієм постраждали поліцейські, їх госпіталізовано

13 вересня, 2021 понедiлок
07:34
Кримінал

У неділю, 12 вересня, у Києві легковик Audi врізався в автомобіль Toyota патрульної поліції

Про це повідомляє у Telegram пресслужба патрульної поліції Києва.

Аварія трапилася близько 4:00 ранку на бульварі Лесі Українки. Патрульні зупинилися на світлофорі й очікували на зелений сигнал, коли відчули потужний удар у задню частину службового автомобіля.

За кермом легковика Audi, що врізався в авто поліцейських, перебував водій із явними ознаками алкогольного сп'яніння. Перевірка на зміст алкоголю в крові приладом Драгер показала 2,67 проміле, що перевищує дозволений рівень у понад 13 разів.

Поліцейських, які перебували в Toyota, госпіталізовано.

На водія Audi складено протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. 


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Новини
ДТП
Нацполіція
п'яний за кермом
Київ
п'яний водій
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