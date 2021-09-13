У Києві в ДТП із п'яним водієм постраждали поліцейські, їх госпіталізовано

Про це повідомляє у Telegram пресслужба патрульної поліції Києва.



Аварія трапилася близько 4:00 ранку на бульварі Лесі Українки. Патрульні зупинилися на світлофорі й очікували на зелений сигнал, коли відчули потужний удар у задню частину службового автомобіля.



За кермом легковика Audi, що врізався в авто поліцейських, перебував водій із явними ознаками алкогольного сп'яніння. Перевірка на зміст алкоголю в крові приладом Драгер показала 2,67 проміле, що перевищує дозволений рівень у понад 13 разів.



Поліцейських, які перебували в Toyota, госпіталізовано.



На водія Audi складено протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.



