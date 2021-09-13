У Києві в ДТП із п'яним водієм постраждали поліцейські, їх госпіталізовано
У неділю, 12 вересня, у Києві легковик Audi врізався в автомобіль Toyota патрульної поліції
Про це повідомляє у Telegram пресслужба патрульної поліції Києва.
Аварія трапилася близько 4:00 ранку на бульварі Лесі Українки. Патрульні зупинилися на світлофорі й очікували на зелений сигнал, коли відчули потужний удар у задню частину службового автомобіля.
За кермом легковика Audi, що врізався в авто поліцейських, перебував водій із явними ознаками алкогольного сп'яніння. Перевірка на зміст алкоголю в крові приладом Драгер показала 2,67 проміле, що перевищує дозволений рівень у понад 13 разів.
Поліцейських, які перебували в Toyota, госпіталізовано.
На водія Audi складено протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.
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