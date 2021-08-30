У Києві в системі з поповнення е-квитків стався збій
КМДА повідомила про збій у системі поповненням е-квитків та придбанням разових поїздок у громадському транспорті столиці
Про це пердає пресслужба КМДА.
"Через технічні проблеми можливі складнощі з поповненням транспортних карток та придбанням разових поїздок", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що всі придбані заздалегідь поїздки спрацьовують.
У КМДА наголосили, що фахівці вже усунули причини технічного збою. А система відновлює роботу та запрацює у штатному режимі протягом години.
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