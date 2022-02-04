У Києві вантажівка нацгвардійців розтрощила Toyota та мікроавтобус, постраждала дитина
У Києві на перехресті проспекту Бажана та Харківської площі сталася ДТП за участі вантажівки військових
Про це повідомляють Вартові.Еспресо, передає Еспресо.Tv.
Попередньо, Вартовим Еспресо вдалося дізнатися, що автомобілі Toyota та мікроавтобус рухалися по Харківській площі на свій зелений.
По проспекту Бажана рухалася колона військового транспорту. Одна вантажівка встигла проїхати на зелений, а інша почала рух на перехресті, коли по Харківській площі вже загорівся дозволяючий сигнал світлофору і автівки почали рух.
Внаслідок цього вантажівка військових розтрощила Toyota та мікроавтобус. Повідомляється, що постраждала 12-річна пасажирка Toyota. ЇЇ госпіталізували.
Як відомо, на місці працює поліція та слідчо-оперативна, які і з'ясують подробиці ДТП.
Зазначено, що по проспекту Бажана у напрямку м.Бориспіль утворився величезний затор.
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