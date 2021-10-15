У Києві вантажівка перекинулась на легковик

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



За попередніми даними, водій МАЗ спускався по вулиці Сумській та повертаючи на вулицю Кайсарова перекинувся та придавив автомобіль КІА Sportage.



В легковику знаходилася водійка, яка значних травм не отримала.



Їй надали допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася.



Водія МАЗу госпіталізували до лікарні.



По вулиці Кайсарова від проспекту Лобановського до вулиці Сумської ускладнено рух.

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