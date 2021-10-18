У Києві ВАЗ настромився на відбійник: водій загинув

Про це повідомляють Вартові Еспресо.

На жаль відбійник пройшов наскрізь водія. Отримані травми керманича виявилися несумісні з життям. Чоловік помер на місці. Пасажирам (родичі водія - ред.), які перебували на момент аварії в салоні автомобіля, медики надали допомогу на місці. Вирішується питання госпіталізації. На місці працює СОГ, яка буде встановлювати причини трагічної автопригоди.















