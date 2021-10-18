У Києві ВАЗ настромився на відбійник: водій загинув
У Голосіївському районі столиці на вулиці Саперно-Слобідській зі сторони Південного мосту водій ВАЗу з незрозумілих причин не впорався з керуванням та у крайній лівій смузі настромився на відбійник
Про це повідомляють Вартові Еспресо.
На жаль відбійник пройшов наскрізь водія. Отримані травми керманича виявилися несумісні з життям. Чоловік помер на місці. Пасажирам (родичі водія - ред.), які перебували на момент аварії в салоні автомобіля, медики надали допомогу на місці. Вирішується питання госпіталізації. На місці працює СОГ, яка буде встановлювати причини трагічної автопригоди.
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