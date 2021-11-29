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У Києві від коронавірусу померло чотиримісячне немовля
У Києві впродовж доби 29 листопада зафіксували 45 смертей від коронавірусу, у тому числі помер хлопчик віком чотири місяці
Про це повідомив у Facebook міський голова Києва Віталій Кличко.
"431 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом 297 173)", - зазначив він.
За словами Кличка, серед тих, хто захворіли: 234 жінки віком від 19 до 93 років, 164 чоловіки віком від 18 до 89 років, 21 дівчинка від 1 до 16 років і 12 хлопчиків від 9 місяців до 16 років.
Серед тих, хто помер: 28 жінок від 50 до 93 років, 16 чоловіків від 47 до 86 років та 1 хлопчик віком 4 місяці.
Одужання впродовж доби зафіксували у 252 осіб.
- Нагадаємо, 28 листопада в Україні зафіксували 5804 нових випадків COVID-19.
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