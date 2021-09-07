У Києві від коронавірусу вакцинувалися 50% жителів, - КМДА
Щеплення від COVID-19 вже зробили 50% киян, а щепилися двома дозами 46% від загальної кількості вакцинованих
Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, передає КМДА.
"Це, без сумніву, результат наполегливої праці медиків, кропіткої та незупинної роботи всіх, хто бере участь в організації процесу вакцинації, а також - свідомого ставлення до свого здоров’я та епідемічної безпеки столиці самих містян. За що всім велика подяка", - сказала Валентина Гінзбург.
Вона уточнила, що наразі у Києві створено всі умови для зручної та швидкої вакцинації від COVID-19. На базі медичних закладів столиці (центри первинної медико-санітарної допомоги, консультативно-діагностичні центри, стаціонарні медустанови) працюють пункти вакцинації.
"Сьогодні можна обирати серед вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (друга доза) та CoronaVac. Це має бути аргументом для тих, хто відкладав щеплення, віддаючи перевагу тому чи іншому препарату. Тож не зволікайте. Оберіть зручну для себе локацію та вакцинуйтеся!", - зазначила директорка Департаменту.
Також Гінзбург уточнила, що щеплення від COVID-19 вже зробили 50% киян від офіційної кількості населення міста.
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