У Києві від початку російського вторгнення народилось 479 малюків, - Кличко

Про це у своєму Телеграм каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Еспресо.TV

"Всі лікарні і пологові будинки столиці працюють. Всі медики — на чергуваннях і надають необхідну допомогу всім пацієнтам. Сьогодні відвідав один з комунальних пологових будинків Києва — №7. Він працює в умовах воєнного стану. І надає і невідкладну допомогу, і вагітним з патологіями, і планову. За дні війни в цьому пологовому народилися 82 малюки, із них - одна двійня", - розповів міський голова Києва.

Та додав, що всього в столиці за дні війни з"явилися на світ 479 малюків: 251 хлопчик і 228 дівчаток.

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