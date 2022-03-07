У Києві від початку російського вторгнення народилось 479 малюків, - Кличко
Всі лікарні і пологові будинки столиці працюють в умовах воєнного стану та надають найбільш необхідну допомогу пацієнтам.
Про це у своєму Телеграм каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Еспресо.TV
"Всі лікарні і пологові будинки столиці працюють. Всі медики — на чергуваннях і надають необхідну допомогу всім пацієнтам. Сьогодні відвідав один з комунальних пологових будинків Києва — №7. Він працює в умовах воєнного стану. І надає і невідкладну допомогу, і вагітним з патологіями, і планову. За дні війни в цьому пологовому народилися 82 малюки, із них - одна двійня", - розповів міський голова Києва.
Та додав, що всього в столиці за дні війни з"явилися на світ 479 малюків: 251 хлопчик і 228 дівчаток.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 30.23
-
EUR
Купівля 32.3Продаж 33.67
- Актуальне
- Важливе