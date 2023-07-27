У Києві відкрили меморіал медикам, які загинули через війну з РФ
На території однієї з київських лікарень у четвер, 27 липня, відкрили меморіальну стіну вшанування українських медиків, які загинули внаслідок повномасштабної агресії РФ: на меморіалі викарбувано понад 160 прізвищ
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
"Разом з почесними гостями ми відкрили меморіальну стіну з метою вшанування українських медиків, які загинули внаслідок війни під час виконання професійних обов’язків. Наш Комітет разом з меценатами реалізував цю ідею. На меморіальній стіні викарбовано більше 160 прізвищ. Відкриваючи меморіальну стіну, побажав, щоб на війні більше не загинуло жодного медичного працівника", - написав він.
Радуцький зазначив, що для меморіальної стіни обрали символічне місце. Два роки тому на території Київської міської клінічної лікарні №4 відкрили меморіал пам'яті медиків, загиблих від COVID-19.
Меморіальну стіну вшанування загиблих під час війни медиків відкрили за ініціативи президента України Володимира Зеленського та комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації.
- Раніше у Бучі встановили меморіал присвячений пам'яті 501 цивільного, які загинули через злочини росіян в окупації в лютому та березні 2022 року.
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