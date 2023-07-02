У Бучі встановили меморіал на пошану 501 жителя, вбитого під час окупації

Про це пише міський голова Анатолій Федорук.

Меморіал містить 501 пам'ятну табличку на честь загиблих - зазначається, що вказані імена тих бучанців, яких вдалося ідентифікувати.

Також, у цей день пройшов вечір пам'яті, під час якого було вручено посмертний Орден за Мужність бучанцю Іллі Грабару, нагороду отримала мама загиблого.

"Наша єдність і є відповіддю міністру закордонних справ Московії пану Лаврову, бо він і досі вважає, що його вбивці не могли зробити таких злочинів", - коментує мер.

Фото: ВВС Україна