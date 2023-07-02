У Бучі встановили меморіал на пошану 501 жителя, вбитого під час окупації
У Бучі 1 червня встановили меморіал, присвячений пам'яті цивільних, які загинули через злочини росіян в окупації в лютому та березні 2022 року
Про це пише міський голова Анатолій Федорук.
Меморіал містить 501 пам'ятну табличку на честь загиблих - зазначається, що вказані імена тих бучанців, яких вдалося ідентифікувати.
Також, у цей день пройшов вечір пам'яті, під час якого було вручено посмертний Орден за Мужність бучанцю Іллі Грабару, нагороду отримала мама загиблого.
"Наша єдність і є відповіддю міністру закордонних справ Московії пану Лаврову, бо він і досі вважає, що його вбивці не могли зробити таких злочинів", - коментує мер.
Фото: ВВС Україна
- 31 березня, на річницю звільнення Бучі від окупантів, Генпрокуроратура України опублікувала статистику воєнних злочинів у місті. Щодня росіяни скоювали понад 270 злочинів.
- Загалом у Бучанському районі Київської області понад 1400 мирних жителів було убито, серед загиблих - 37 дітей, ще 52 дитини було поранено.
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