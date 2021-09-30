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У Києві відкрили ще один центр COVID-вакцинації

30 вересня, 2021 четвер
11:50
Коронавірус вакцина від коронавірусу

У Києві в торговому центрі "Ашан Петрівка" відкрився центр вакцинації від коронавірусу

Про це повідомила пресслужба МОЗ у Facebook.

Він працюватиме щодня з 10:00 до 22:00.

Адреса: проспект Степана Бандери, 15А.

Вакцини: AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer.
 

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МОЗ
Вакцинація
центр
Київ
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