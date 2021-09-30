У Києві відкрили ще один центр COVID-вакцинації
У Києві в торговому центрі "Ашан Петрівка" відкрився центр вакцинації від коронавірусу
Про це повідомила пресслужба МОЗ у Facebook.
Він працюватиме щодня з 10:00 до 22:00.
Адреса: проспект Степана Бандери, 15А.
Вакцини: AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer.
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