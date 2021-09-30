У Києві відкрили ще один центр COVID-вакцинації

Про це повідомила пресслужба МОЗ у Facebook.



Він працюватиме щодня з 10:00 до 22:00.



Адреса: проспект Степана Бандери, 15А.



Вакцини: AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb