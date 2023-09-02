У Києві відкриють першу бібліотеку настільних ігор, які видаватимуть додому, як книжки
6 вересня 2023 року у столиці відкриють першу в Україні бібліотеку настільних ігор
Про це повідомляє КМДА.
Ігровий фонд Бібліотеки вже налічує понад колекцію зі 125 ігор, яку передала Спілка видавництв настільних ігор. Серед них різноманітні настілки – від найпростіших до складних економічних стратегій.
"Спочатку планується проводити ігрові зустрічі. Також всі охочі зможуть брати настілки у читальній залі. Згодом ігри видаватимуть додому, як книжки", - повідомили в міській адміністрації.
Цей пілотний проєкт Департаменту культури КМДА створений на базі Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва (просп. Берестейський, 25-А), в якій потрібно буде зареєструватись, щоб скористуватись ігровим фондом. Згодом проєкт планують розширити на інші "бібліотечні простори міста".
Фото: КМДА
Фото: КМДА
Фото: КМДА
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Російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі знищили понад 180 тисяч книжок та чотири бібліотеки. До повномасштабного вторгнення бібліотечний фонд міста налічував 360 тисяч книжок.
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