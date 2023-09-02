У Києві відкриють першу бібліотеку настільних ігор, які видаватимуть додому, як книжки

Про це повідомляє КМДА.

Ігровий фонд Бібліотеки вже налічує понад колекцію зі 125 ігор, яку передала Спілка видавництв настільних ігор. Серед них різноманітні настілки – від найпростіших до складних економічних стратегій.

"Спочатку планується проводити ігрові зустрічі. Також всі охочі зможуть брати настілки у читальній залі. Згодом ігри видаватимуть додому, як книжки", - повідомили в міській адміністрації.

Цей пілотний проєкт Департаменту культури КМДА створений на базі Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва (просп. Берестейський, 25-А), в якій потрібно буде зареєструватись, щоб скористуватись ігровим фондом. Згодом проєкт планують розширити на інші "бібліотечні простори міста".

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА