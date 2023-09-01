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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У Маріуполі російські окупанти знищили 180 тис. книжок та 4 бібліотеки, - міськрада

У Маріуполі російські окупанти знищили 180 тис. книжок та 4 бібліотеки, - міськрада

1 вересня, 2023 п'ятниця
18:27
Війна з Росією Маріуполь. Бібліотека

Російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі знищили понад 180 тисяч книжок та чотири бібліотеки. До повномасштабного вторгення бібліотечний фонд міста налічував 360 тисяч книжок

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Бібліотечний фонд Маріуполя до повномасштабного вторгнення налічував 360 тисяч книжок. За попередньою інформацією, 50% видань згоріли під час обстрілів, або були ліквідовані, як "екстремістські", - зазначили у повідомленні.

Фото: Маріупольська міська рада

За даними міськради, чотири бібліотеки зруйновані або мають критичні ушкодження. У вцілілі загарбники завозять літературу з території Росії й перейменовують назви.

  • Ще у лютому 2023 року повідомлялося, що росіяни на тимчасово окупованих територіях вилучають українські книжки з фондів загальних та шкільних бібліотек: пізніше їх спалюють у котельнях.
Культура
освіта
Маріуполь
окуповані території
окупанти
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