У Маріуполі російські окупанти знищили 180 тис. книжок та 4 бібліотеки, - міськрада

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Бібліотечний фонд Маріуполя до повномасштабного вторгнення налічував 360 тисяч книжок. За попередньою інформацією, 50% видань згоріли під час обстрілів, або були ліквідовані, як "екстремістські", - зазначили у повідомленні.

Фото: Маріупольська міська рада

За даними міськради, чотири бібліотеки зруйновані або мають критичні ушкодження. У вцілілі загарбники завозять літературу з території Росії й перейменовують назви.