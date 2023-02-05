На тимчасово загарбаних територіях росіяни вилучають українські книжки та спалюють їх у котельнях, - ЦНС
Росіяни на тимчасово окупованих територіях вилучають українські книжки з фондів загальних та шкільних бібліотек: пізніше їх спалюють у котельнях
Про це поінформували в Центрі національного спротиву (ЦНС).
У Ровеньках на Луганщині зафіксовано випадки масового спалення української літератури: книжки вилучають із бібліотек, зокрема шкільних, та спалюють у місцевих котельнях.
"Зауважимо, що практику спалювання книг росіяни запозичили в нацистської Німеччини. При цьому росіяни виправдовують це тим, що вони вилучають "нацистську літературу", та в перелік такої літератури потрапляють всі українські книжки", - ствердили в ЦНС.
- На тимчасово окупованих територіях російський ворог вивозить українських старшокласників до РФ, аби ті складали шкільні іспити на території Росії.
- Також російські окупанти збираються відправити українських дітей, які мешкають на тимчасово окупованій території Луганщини, у Карелію.
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