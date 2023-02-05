Про це поінформували в Центрі національного спротиву (ЦНС).

У Ровеньках на Луганщині зафіксовано випадки масового спалення української літератури: книжки вилучають із бібліотек, зокрема шкільних, та спалюють у місцевих котельнях.

"Зауважимо, що практику спалювання книг росіяни запозичили в нацистської Німеччини. При цьому росіяни виправдовують це тим, що вони вилучають "нацистську літературу", та в перелік такої літератури потрапляють всі українські книжки", - ствердили в ЦНС.