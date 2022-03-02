У Києві відкриють Північний і Дарницький мости, - Кличко

Про це Кличко написав у Telegram.



"Завтра після закінчення комендантської години, з 7:00 для сполучення між лівим і правим берегами для приватного і громадського транспорту будуть відкриті Північний і Дарницький мости. Через Південний міст проїзду не буде. Зверніть на це увагу! І, якщо крайньої потреби немає, не треба виїжджати в місто приватним транспортом", - йдеться у заяві Віталія Кличка.



Мер Києва також відзначив роботу волонтерів і бізнесу.



"Місто продовжує збирати і розподіляти гуманітарну допомогу для тих, кому вона сьогодні гостро необхідна. Працює гуманітарний штаб міста, який вже відпрацював логістику. Приймає допомогу і прохання про неї. Окремо хочу подякувати волонтерам! Які сьогодні і залучають допомогу, і доставляють її тим, кому потрібно, і готують обіди для наших захисників з тероборони. Це дуже важливо! Спасибі і бізнесу, який відгукнувся та пропонує те, що може надати і чим може допомогти!", - написав Кличко.



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