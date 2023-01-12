У Києві відновлять рух трамваїв на деяких маршрутах

Про це повідомив Віталій Кличко.

Відновиться рух трамваїв за маршрутом №1 "вул. Старовокзальна – Михайлівська Борщагівка" та № 3 "вул. Старовокзальна – вул. Сім‘ї Сосніних".

Зазначається, що маршрут трамвая №1 обслуговуватимуть 10 одиниць рухомого складу, інтервал руху складатиме 8 хвилин. На маршруті №3 рухатимуться чотири одиниці, орієнтовний інтервал руху - 15 хвилин.

Автобусні маршрути №1Т і №3Т, які працювали, поки не ходили трамваї, припинять рух.