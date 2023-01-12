У Києві відновлять рух трамваїв на деяких маршрутах
У п'ятницю, 13 січня, в Києві знову відновлять рух трамваїв № 1 та № 3 Борщагівської лінії швидкісного трамвая
Про це повідомив Віталій Кличко.
Відновиться рух трамваїв за маршрутом №1 "вул. Старовокзальна – Михайлівська Борщагівка" та № 3 "вул. Старовокзальна – вул. Сім‘ї Сосніних".
Зазначається, що маршрут трамвая №1 обслуговуватимуть 10 одиниць рухомого складу, інтервал руху складатиме 8 хвилин. На маршруті №3 рухатимуться чотири одиниці, орієнтовний інтервал руху - 15 хвилин.
Автобусні маршрути №1Т і №3Т, які працювали, поки не ходили трамваї, припинять рух.
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