У Києві викрили нарколабораторію, яка щомісяця заробляла 5 млн грн
У Києві затримали двох власників нарколабораторії, яка щомісяця заробляла 5 млн грн - правоохоронці вилучили товар на суму 3 млн грн
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"На фото – вилучені психотропи та прекурсори вартістю 3 мільйони гривень. А ще – двоє затриманих осіб, які організували нарколабораторію у Києві. Щомісячний заробіток ділків сягав 5 мільйонів гривень", - йдеться у заяві.
Він розповів, що затримані спеціалізувалися на оптовому виробництві та продажі психотропних речовин: амфетаміну, солей. Клименко також поділився, що коли поліція Києва прийшла з обшуками, фігуранти підпалили свій будинок.
"Думали, що знищать докази. Але вигоріло вщент все, крім обладнання та психотропів. Тепер ці "генії" відповідатимуть ще й за умисний підпал майна", - підсумував міністр.
- У Львові викрили наркоторговців у колонії, які заробляли до 1,5 млн грн щомісяця. Правоохоронці повідомили про підозру 11 особам, 7 з яких – члени двох організованих груп. Їм інкримінують незаконне придбання, перевезення, зберігання та збут наркотиків.
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