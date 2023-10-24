У Києві викрили нарколабораторію, яка щомісяця заробляла 5 млн грн

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"На фото – вилучені психотропи та прекурсори вартістю 3 мільйони гривень. А ще – двоє затриманих осіб, які організували нарколабораторію у Києві. Щомісячний заробіток ділків сягав 5 мільйонів гривень", - йдеться у заяві.

Він розповів, що затримані спеціалізувалися на оптовому виробництві та продажі психотропних речовин: амфетаміну, солей. Клименко також поділився, що коли поліція Києва прийшла з обшуками, фігуранти підпалили свій будинок.

"Думали, що знищать докази. Але вигоріло вщент все, крім обладнання та психотропів. Тепер ці "генії" відповідатимуть ще й за умисний підпал майна", - підсумував міністр.