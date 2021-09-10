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У Києві викрили шахрайську схему: підробляли результати ПЛР-тестів і COVID-довідки

10 вересня, 2021 п'ятниця
15:43
Кримінал У Києві викрили шахрайську схему: підробляли результати ПЛР-тестів і COVID-довідки

Правоохоронці викрили у Києві осіб, які масово підробляли результати ПЛР-тестів та медичні картки про вакцинування

Про це передає ОГПУ.

"За процесуального керівництва прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва викрито та ліквідовано схему виготовлення і масового розповсюдження фальшивих результатів ПЛР-тестів, а також медичних карток про вакцинування осіб (ч. 3 ст. 358 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, громадянин у змові з представниками туристичних фірм налагодив схему підроблення та видачі фальшивих результатів ПЛР-тестів на коронавірус з негативним показником, виданих нібито українськими та закордонними лабораторіями, а також медичних карток про вакцинування осіб.

Так, фірма пропонувала клієнтам, "як додаткову послугу", під час оформлення документів для виїзду за кордон, вже готові ПЛР-тести від нібито українських лабораторій.

Окрім цього вони також виготовляли фальшиві медичні картки про проведення вакцинації від коронавірусу.

Відомо, що підроблені довідки виготовлялися впродовж доби після надходження замовлення. Їхня вартість становила від 450 до 850 грн "залежно від рівня".

Зокрема, з QR-кодом та бланками певних установ коштували дорожче.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта та місцем виготовлення підробок, під час яких вилучили:

  • фальшиві довідки про результати ПЛР-тестів,
  • комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності,
  • готові бланки та шаблони для виготовлення фальсифікованих довідок та медичних карток,
  • 16 банківських карток,
  • незареєстрований газовий пістолет.



Кількість фейкових довідок, які шахраї продали за травень-вересень 2021 року складала 30-50 штук на день, а кількість осіб, які скористалися їхніми "послугами" - понад 3 500.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам схеми.

Тривають слідчі дії, встановлюються всі особи, причетні до злочину, а також особи, які скористалися такими "послугами".

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вакцина
Київ
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Коронавірус
COVID-19
ПЛР-тести
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