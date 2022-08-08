У Києві влада тимчасово скасувала плату за паркування

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, у Києві тимчасово не стягуватиметься оплата за паркування на муніципальних майданчиках.

"У столиці тимчасово призупинено оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс"... Такий тимчасовий захід пов’язаний із судовим процесом щодо вартості паркування, який наразі триває. Інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування", - пише КМДА.

КМДА закликає автовласників паркуватися у спеціально відведених для цього місцях і не порушувати правила дорожнього руху, оскільки за порушення передбачені штрафи, які ніхто не скасовував.

Також зазначається, що столична влада повідомить містян завчасно про відновлення плати за паркування.

Раніше повідомлялося, що у столиці знову відновлять оплату за паркування. Під час повітряної тривоги водіїв-порушників штрафувати не будуть.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb