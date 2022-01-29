У Києві внаслідок зіткнення двох авто на Кільцевій дорозі загинула жінка
Внаслідок зіткнення двох автомобілів на столичній Кільцевій дорозі загинула водійка Volkswagen Golf
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Автопригода сталась в Святошинському районі на Кільцевій дорозі. Попередньо, водійка Volkswagen Golf виїжджала з розвороту та одразу почала перелаштовуватись в праву смугу. З невідомих причин, не пропустила попутній BMW 5-series, що рухався правіше.
Водій "баварця" намагався уникнути зіткнення, проте вдарив Golf у правий бік. Від удару BMW відкинуло в електроопору. В результаті зіткнення жінка, що знаходилась у Volkswagen, отримала смертельні травми та померла у машині "швидкої". Водій BMW не постраждав.
Обставини автопригоди з'ясовує слідчо-оперативна група.
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