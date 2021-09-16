У Києві водій KIA Optima збив велосипедиста
У Шевченківському районі столиці на перехресті вулиць Гончара та Коцюбинського сталася ДТП за участі велосипедиста
Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, за попередніми даними, водій КІА спускався по вулиці Гончара у напрямку площі Перемоги. При повороті ліворуч на вулицю Коцюбинського, у ліву передню частину авто врізався велосипедист.
Наразі на місці події працює поліція та медики. Вирішується питання про госпіталізацію велосипедиста. Деталі аварії з'ясує слідство.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.6
Купівля 26.6Продаж 26.82
-
EUR
Купівля 31.25Продаж 31.61
- Актуальне
- Важливе