У Києві водій KIA Optima збив велосипедиста

Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, за попередніми даними, водій КІА спускався по вулиці Гончара у напрямку площі Перемоги. При повороті ліворуч на вулицю Коцюбинського, у ліву передню частину авто врізався велосипедист.

Наразі на місці події працює поліція та медики. Вирішується питання про госпіталізацію велосипедиста. Деталі аварії з'ясує слідство.



