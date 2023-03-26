У Києві вшанували пам'ять дітей, загиблих унаслідок російської агресії

Про це повідомляє видання Укрінформ.

Під час заходу зазначалося, що від 24 лютого 2022 року Росія вбила щонайменше 465 українських дітей. Учасники вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Головний спікер EdCamp-2023 фіналіст міжнародного конкурсу Global Teacher Award-2019 Ладо Апхазава привіз понад 450 свічок, виготовлених грузинськими вчителями. Під час роботи вони "вплітали" молитви за найскорішу перемогу України й за душі загиблих дітей.

Свічки запалили у пам'ять про жертв російської агресії.

Зазначається, що сільський учитель із Гурії Ладо Апхазава від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну розпочав благодійну акцію на підтримку українських біженців, школярів і вчителів. З його ініціативи педагоги з 39 країн зібрали 700 тисяч доларів, які згодом передали польській організації, що допомагає евакуйованим дітям з України.