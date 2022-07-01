Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

"За даними спостережень об'єднаної гідрометеорологічної станції Київ Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря у червні в Києві дорівнювала +21,7°С, що на 2,2°С вище за кліматичну норму. У першому місяці літа було зафіксовано чотири температурні рекорди, він став сьомим найтеплішим у столиці за 142 роки спостережень", - йдеться в повідомленні.

У столиці найхолодніше було 22 червня, тоді температура опустилась до +11,8°С. Найтепліше – 29 червня, після полудня +34,4°С. Ця температура встановила рекорд.

Крім того, у перший місяць літа опади були мінімальні: "Червень виявився скупим на опади, яких на проспекті Науки, 37 випало 42 мм, або 57% кліматичної норми".

30 червня, у Львові синоптики зафіксували історичний температурний максимум – стовпчики термометрів сягнули 34° тепла. Досі рекордними вважали дані 1994 року..

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