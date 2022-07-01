У Києві встановили чотири температурні рекорди у червні
Червень у Києві зафіксував чотири температурні рекорди. Цей місяць став сьомим найтеплішим за майже півтора століття
Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського
"За даними спостережень об'єднаної гідрометеорологічної станції Київ Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря у червні в Києві дорівнювала +21,7°С, що на 2,2°С вище за кліматичну норму. У першому місяці літа було зафіксовано чотири температурні рекорди, він став сьомим найтеплішим у столиці за 142 роки спостережень", - йдеться в повідомленні.
У столиці найхолодніше було 22 червня, тоді температура опустилась до +11,8°С. Найтепліше – 29 червня, після полудня +34,4°С. Ця температура встановила рекорд.
Крім того, у перший місяць літа опади були мінімальні: "Червень виявився скупим на опади, яких на проспекті Науки, 37 випало 42 мм, або 57% кліматичної норми".
- 30 червня, у Львові синоптики зафіксували історичний температурний максимум – стовпчики термометрів сягнули 34° тепла. Досі рекордними вважали дані 1994 року..
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