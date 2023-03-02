Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Зазначається, що взагалі у Деснянському районі встановлять 47 точок сповіщення, 12 з яких - протягом наступних двох тижнів.

"Нова система може працювати близько тижня без електропостачання — на своєму резервному обладнанні. Відтак, навіть в умовах відключення всіх операторів зв’язку ця система діятиме, адже керуватиметься автономно та із застосуванням штучного інтелекту", - пояснює Кличко.

Також зазначається, що нова система дозволяє виконати адресне (індивідуальне на кожен гучномовець) сповіщення громадян у залежності від типу надзвичайної ситуації, її масштабу та прогнозу розвитку.

За зразок взяті системи, що працюють у США, Німеччині та Польщі.