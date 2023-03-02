У Києві встановили нову систему оповіщення, яка може тиждень працювати без світла
Наразі 15 точок оповіщення протестували у Деснянському районі столиці, загалом же планується встановити 630 нових точок по всьому Києву
Про це повідомив мер Віталій Кличко.
Зазначається, що взагалі у Деснянському районі встановлять 47 точок сповіщення, 12 з яких - протягом наступних двох тижнів.
"Нова система може працювати близько тижня без електропостачання — на своєму резервному обладнанні. Відтак, навіть в умовах відключення всіх операторів зв’язку ця система діятиме, адже керуватиметься автономно та із застосуванням штучного інтелекту", - пояснює Кличко.
Також зазначається, що нова система дозволяє виконати адресне (індивідуальне на кожен гучномовець) сповіщення громадян у залежності від типу надзвичайної ситуації, її масштабу та прогнозу розвитку.
За зразок взяті системи, що працюють у США, Німеччині та Польщі.
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