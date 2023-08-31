У Києві вводять новий формат перепусток на автівки для пересування під час комендантської години

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що заявки на отримання нових перепусток можна подавати вже з 4 вересня до Центрального управління Військової служби правопорядку.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, система перепусток повинна постійно оновлюватися для того, щоб ними користувалися лише ті, хто працює у підрозділах сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади.

"Нагадую, що ці перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці. Вони виключно пред’являються за вимогою правоохоронців чи військових. Згідно з процедурою, старі перепустки мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку", - заявив Попко.

Він також звернувся до жителів Києва та гостям міста і нагадав, що комендантська година є обов’язковою нормою в умовах воєнного стану.