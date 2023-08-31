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У Києві вводять новий формат перепусток на автівки для пересування під час комендантської години

31 серпня, 2023 четвер
06:16
Суспільство комендантська година

У Києві з 25 вересня 2023 року планують ввести перепустки нового формату для пересування містом на автомобілі під час комендантської години

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що заявки на отримання нових перепусток можна подавати вже з 4 вересня до Центрального управління Військової служби правопорядку.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, система перепусток повинна постійно оновлюватися для того, щоб ними користувалися лише ті, хто працює у підрозділах сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади.

"Нагадую, що ці перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці. Вони виключно пред’являються за вимогою правоохоронців чи військових. Згідно з процедурою, старі перепустки мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку", - заявив Попко.

Він також звернувся до жителів Києва та гостям міста і нагадав, що комендантська година є обов’язковою нормою в умовах воєнного стану. 

  • У середу, 30 серпня, Рада оборони Києва ухвалила рішення про те, що доступ населення до облаштованих укриттів у столичних закладах освіти має бути цілодобовим.
Економіка
Україна
Війна з Росією
новини Києва
комендантська година
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