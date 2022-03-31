Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.



У Києві з 1 квітня частково дозволять продаж алкоголю Купити алкоголь можна буде із 11:00 до 16:00.



"Місто прийняло рішення, що із першого квітня у столиці буде скасовано заборону торгівлі алкогольними напоями. Продаж алкоголю можна буде здійснювати з 11:00 до 16:00 у магазинах та у закладах сфери обслуговування", – розповів Микола Поворозник.

У Черкаській області з 21 березня заборонено продавати алкоголь лише із 20.00 до 8.00.

Із 19 березня на Полтавщині дозволений продаж пива та слабоалкогольних напоїв до 5% міцності.

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