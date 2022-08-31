У Києві з 1 вересня заклади громадського харчування працюватимуть до 22:00
Рада оборони Києва ухвалила рішення про закриття закладів громадського харчування о 22:00 з 1 вересня
Про це повідомила КМДА в телеграмі.
"У Києві з 1 вересня заклади громадського харчування зможуть працювати не пізніше, ніж до 22:00. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва", - наголосили в адміністрації.
У КМДА зауважили, що о 23:00 у Києві розпочинається комендантська година, якої необхідно неухильно дотримуватися, щоб не вступати в конфлікти з поліцією, силами оборони й не наражати на небезпеку себе й інших містян.
У застосунку "Київ Цифровий" можна увімкнути сповіщення, яке за 60 хвилин нагадуватиме про комендантську годину.
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