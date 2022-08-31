Про це повідомила КМДА в телеграмі.

"У Києві з 1 вересня заклади громадського харчування зможуть працювати не пізніше, ніж до 22:00. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва", - наголосили в адміністрації.

У КМДА зауважили, що о 23:00 у Києві розпочинається комендантська година, якої необхідно неухильно дотримуватися, щоб не вступати в конфлікти з поліцією, силами оборони й не наражати на небезпеку себе й інших містян.

У застосунку "Київ Цифровий" можна увімкнути сповіщення, яке за 60 хвилин нагадуватиме про комендантську годину.

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