У Києві з Дніпра дістали тіло темношкірого чоловіка

Як попередньо вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, оголений труп чоловіка дістали з Дніпра.



Зазначається, що на вигляд чоловіку близько 30 років.



Було це самогубство чи, можливо, вбивство - з'ясують слідчі.



На місці працює поліція та слідчо-оперативна група, які і мають встановити подробиці трагедії.

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