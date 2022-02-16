У Києві з Дніпра дістали тіло темношкірого чоловіка
У Печерському районі столиці на вулиці Набережній поблизу мосту Метро виявили труп темношкірого чоловік
Як попередньо вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, оголений труп чоловіка дістали з Дніпра.
Зазначається, що на вигляд чоловіку близько 30 років.
Було це самогубство чи, можливо, вбивство - з'ясують слідчі.
На місці працює поліція та слідчо-оперативна група, які і мають встановити подробиці трагедії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.97
Купівля 27.97Продаж 28.35
-
EUR
Купівля 31.76Продаж 32.29
- Актуальне
- Важливе