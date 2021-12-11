У Києві замінували психлікарню
У столиці невідомий зателефонував та заявив про замінування психіатричної лікарні ім. Павлова
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
У суботу, 11 грудня, на спецлінію зателефонував невідомий та повідомив, що замінований 23-й корпус психіатричної лікарні ім.Павлова, що знаходиться на вулиці Кирилівській, 103.
На місце події виїхали поліція, кінологи, медики та вибухотехніки.
Буде проводитися перевірка на наявність вибухонебезпечних предметів.
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