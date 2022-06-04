Про це повідомила Укрзалізниця в телеграмі.

"Укрзалізниця відкрила літній сезон 2022 на Київській дитячій залізниці, що в Сирецькому парку. Поїзди курсуватимуть з четверга по неділю. У будні - з 10:30 до 17:10, у вихідні - з 10:30 до 18:50", - ідеться в заяві.

Голова Урзалізниці Олександр Камишін зауважив, що під час війни залізничники продемонстрували сильний характер і повернули професії престиж.

"Під час війни залізничники показали, що вони є другою армією країни та продемонстрували свій залізний характер. Своєю відданою працею під час війни ми повернули честь і гідність професії. І тому впевнений, що більшість дітей-випускників дитячої залізниці прийдуть працювати в Укрзалізницю. Адже сьогодні знову престижно бути залізничником", - наголосив він.

Вокзал станції Київ-Пасажирський дитячий - мінікопоія Центрального залізничного вокзалу столиці. Під час поїздки пасажири можуть побачити 27 стел з інформацією про обласні центри України та Севастополь, дізнатися про місцеві пам'ятки, довідкову й геральдичну інформацію. Також відкрито музей історії Південно-Західної залізниці.

"Нагадаємо, що у 2018 році розпочалась масштабна реконструкція залізниці. На сьогодні довжина маршруту становить 6,7 км. Залізниця обмежується двома станціями - Київ -Пасажирський дитячий та Залізнична. Рухомий склад: три локомотиви (тепловози ТУ7А, паровоз Гр-336 - єдиний діючий паровоз на дитячих залізницях України), 12 пасажирських і 2 вантажні вагони", - додали в Укрзалізниці.

Вартість квитків у загальному вагоні: дитячий - 50 грн; дорослий - 100 грн;

у ретровагоні: дитячий - 60 грн; дорослий - 120 грн;

у вагоні "люкс": дитячий - 100 грн; дорослий - 150 грн;

музей історії Південно-Західної залізниці - 40 грн;

виставка вузькоколійного рухомого складу - 50 грн.

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