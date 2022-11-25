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У Києві запрацювали для містян понад 400 пунктів обігріву

25 листопада, 2022 п'ятниця
14:52
Суспільство пункт обігріву

Станом на 25 листопада у столиці запрацювали понад 400 пунктів обігріву для містян і гостей Києва

Про це інформує міський голова Віталій Кличко.

"Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву. Ці пункти працюватимуть щодня", - пише Клично.

Повідомляється, що більшість із цих точок облаштовані в школах та інших закладах соцсфери столиці.

"Якщо в вашому будинку немає електропостачання понад добу, ви зможете прийти в пункт обігріву, аби підзарядити гаджети чи ліхтарики, випити чаю, дізнатися інформацію, де поблизу знаходяться бювети, де відчинені магазини та аптеки", - роз'яснив мер.

Міська влада працює над тим, щоб у кожному пункті обігріву працював інтернет.

  • В Україні стартував новий проєкт підтримки людей – "Пункти незламності". Це місця, де постійно буде електрика, мобільний звʼязок, інтернет, тепло, вода, ліки.
  • У Держспецзв'язку повідомили, де дізнатися новини під час вимкненого ефірного мовлення.  

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Віталій Кличко
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