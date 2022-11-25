У Києві запрацювали для містян понад 400 пунктів обігріву

Про це інформує міський голова Віталій Кличко.

"Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву. Ці пункти працюватимуть щодня", - пише Клично.

Повідомляється, що більшість із цих точок облаштовані в школах та інших закладах соцсфери столиці.

"Якщо в вашому будинку немає електропостачання понад добу, ви зможете прийти в пункт обігріву, аби підзарядити гаджети чи ліхтарики, випити чаю, дізнатися інформацію, де поблизу знаходяться бювети, де відчинені магазини та аптеки", - роз'яснив мер.

Міська влада працює над тим, щоб у кожному пункті обігріву працював інтернет.

В Україні стартував новий проєкт підтримки людей – "Пункти незламності". Це місця, де постійно буде електрика, мобільний звʼязок, інтернет, тепло, вода, ліки.

У Держспецзв'язку повідомили, де дізнатися новини під час вимкненого ефірного мовлення.