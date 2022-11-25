У Києві запрацювали для містян понад 400 пунктів обігріву
Станом на 25 листопада у столиці запрацювали понад 400 пунктів обігріву для містян і гостей Києва
Про це інформує міський голова Віталій Кличко.
"Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву. Ці пункти працюватимуть щодня", - пише Клично.
Повідомляється, що більшість із цих точок облаштовані в школах та інших закладах соцсфери столиці.
"Якщо в вашому будинку немає електропостачання понад добу, ви зможете прийти в пункт обігріву, аби підзарядити гаджети чи ліхтарики, випити чаю, дізнатися інформацію, де поблизу знаходяться бювети, де відчинені магазини та аптеки", - роз'яснив мер.
Міська влада працює над тим, щоб у кожному пункті обігріву працював інтернет.
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