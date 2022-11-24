Що робити, якщо зникло ефірне мовлення. Пояснення Держспецзв'язку
У Держспецзв'язку повідомили, де дізнатися новини під час вимкненого ефірного мовлення
Про це інформує Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Якщо ефірне мовлення не працює, то можна скористатися радіо, супутником та онлайн на сайтах або у соцмережах.
Радіо
Увімкніть радіоприймач у вашому автомобілі, смартфоні або знайдіть радіоприймач, що працює від батарейок, та шукайте “Українське радіо” (“Суспільне”) у FM або АМ-діапазоні (чи на середніх хвилях на старих приймачах). Частоти для вашого регіону.
Також трансляцію здійснюють УР-1, "Промінь" та "Мелодія". Шукати частоти.
Інтернет-радіо користуйтесь лише за наявності фіксованого інтернету. Шукати на платформі та на сайті або в застосунку Суспільного радіо: для iOS чи для Android.
Супутник
Від початку війни українське телебачення розкодоване на супутнику. Сигнал можна зловити будь-яким супутниковим приймачем чи телевізором із вбудованим приймачем.
Параметри прийому:
- супутник: Hotbird 13;
- частота: 11 219 МГц;
- поляризація: H (горизонтальна);
- символьна швидкість: 29 900;
- корекція помилок: FEC 3/5.
Онлайн
На офіційних каналах уряду в телеграмі або в інших соцмережах. Заздалегідь знайдіть найближчий "Пункт незламності", якщо у вас повністю зникне інтернет і звʼязок.
"Підпишіться на офіційні канали органів державної та місцевої влади, а також сектору безпеки та оборони в телеграмі або в іншій зручній для вас соціальній мережі чи месенджері. Телеграм зможе підвантажувати новини у ваш смартфон навіть в умовах слабкого сигналу", - пише пресслужба.
Обов'язково вимкніть у налаштуваннях месенджера автоматичне завантаження відео та фото і залиште тільки необхідні канали. Так ви знизите навантаження на мережу.
На сайтах медіа або сторінках у соціальних мережах
Читайте тільки офіційні українські медіа і не споживайте контенту з неперевірених джерел. Відмовтесь від новин у відео на користь текстів.
Дивитись українське телебачення можна на Youtube, на платформах Київстар ТВ, Megogo, Omega TV, а також в застосунку Дія.
"Увага! За відсутності фіксованого інтернету відмовтесь від перегляду телебачення онлайн на будь-яких платформах навіть з мінімальною роздільною здатністю. Також просимо відмовитись від онлайн-ігор та будь-якого надмірного споживання мобільного трафіку, зайвих дзвінків тощо. Це створює надмірне навантаження на мережі операторів і може призвести до того, що в критичний момент хтось, навіть ви, може залишитися без звʼязку", - додали в Держспецзв'язку.
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