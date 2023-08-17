У Києві запустили чат-бот для прилаштування тварин: як скористатися
У Києві запрацював у тестовому режимі чат-бот для прилаштування тварин, який має допомогти потенційним господарям обрати домашнього улюбленця з притулку
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Запуск Telegram-бота TinPet присвячено Дню безпритульних тварин, який відзначається 19 серпня. Аби скористатись сервісом, потрібно знайти бот у пошуку Telegram, зареєструватись і створити акаунт для пошуку улюбленця або пошуку домівки для тварини.
"Важливо, що сервіс доступний також для представників інших притулків. Через чат-бот вони зможуть поширювати інформацію про своїх підопічних, що значно спростить прилаштування тварин", - уточнили в КМДА.
За задумом ініціаторів, сервіс допоможе розв'язати проблему безпритульних тварин у столиці.
Чотирилапі, які шукатимуть домівку, будуть уже стерилізованими й повністю готовими до прилаштування, уточнила столична влада.
Наразі чат-бот працює в тестовому режимі.
- У червні в Києві в тестовому режимі запрацював сервіс "єКуточок", завдяки якому власники домашніх тварин і волонтери можуть знайти тимчасовий прихисток для звірят.
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