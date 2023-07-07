Про це повідомила пресслужба МВС.

Комунікаційний центр уже почав обробляти дзвінки від жителів столиці. Їхні запити скеровують до необхідних підрозділів, які відповідно реагують.

"Важливо, що працюють оператори, які володіють жестовою мовою, які можуть спілкуватися із заявниками через відеодзвінок. Для цього необхідно відправити смс-повідомлення на номер 112 і очікувати посилання на з’єднання", - йдеться в повідомленні.

Надалі службу планують масштабувати у межах міст-мільйонників, а потім і на усю територію України.