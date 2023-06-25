У Києві запустили новий спосіб оплати проїзду в громадському транспорті
У міському застосунку "Київ Цифровий" запустили цифрову карту для безконтактної оплати проїзду смартфоном
Про це повідомляє КМДА.
Відтепер користувачі застосунку "Київ Цифровий" можуть придбати цифрову транспортну карту. Її вартість - 40 гривень.
Як придбати цифрову картку у "Київ Цифровий"
- Вибрати "Цифрова карта" → "Придбати"
- Обрати банківську картку в Apple або Google Wallet, щоб прив’язати до неї цифрову карту
- Оплатити цифрову карту через Apple або Google Pay.
"Після оплати цифрова карта автоматично прив’язується до банківської картки у Wallet і до пристрою – лише з них буде здійснюватися оплата проїзду", - пише КМДА.
Цифрова карта працюватиме у тролейбусах, автобусах, трамваях і на фунікулері. В електричці ця функція не доступна.
- 20 червня мер Києва Віталій Кличко розглянув уже шосту петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час тривоги. Він уважає за доцільне залишити все, як є.
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