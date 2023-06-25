Про це повідомляє КМДА.

Відтепер користувачі застосунку "Київ Цифровий" можуть придбати цифрову транспортну карту. Її вартість - 40 гривень.

Як придбати цифрову картку у "Київ Цифровий"

Вибрати "Цифрова карта" → "Придбати" Обрати банківську картку в Apple або Google Wallet, щоб прив’язати до неї цифрову карту Оплатити цифрову карту через Apple або Google Pay.

"Після оплати цифрова карта автоматично прив’язується до банківської картки у Wallet і до пристрою – лише з них буде здійснюватися оплата проїзду", - пише КМДА.

Цифрова карта працюватиме у тролейбусах, автобусах, трамваях і на фунікулері. В електричці ця функція не доступна.