У Києві затримали двох пособників окупантів зі зброєю
У столиці затримали двох пособників російських окупантів
Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає пресслужба МВС у Telegram.
"Підозрілих чоловіків виявили на одному із блокпостів. Жодних документів у них не було. Чітко назвати свої анкетні дані не могли, постійно плуталися в іменах. Але мали із собою зошит із завданнями, зброю та військове захисне екіпірування", - сказав він.
Клименко додав, що один із вилучених телефонів був підключений до мобільного оператора РФ і там велася комунікація з російськими абонентами
"Крім того, в авто був увімкнений відеореєстратор, який заборонено використовувати в період воєнного часу. Ворожих агентів передано до СБУ. Вони відповідатимуть за злочин проти України", - зазначив очільник Нацполіції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.44Продаж 33.22
- Актуальне
- Важливе