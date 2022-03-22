У Києві затримали двох пособників окупантів зі зброєю

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає пресслужба МВС у Telegram.



"Підозрілих чоловіків виявили на одному із блокпостів. Жодних документів у них не було. Чітко назвати свої анкетні дані не могли, постійно плуталися в іменах. Але мали із собою зошит із завданнями, зброю та військове захисне екіпірування", - сказав він.



Клименко додав, що один із вилучених телефонів був підключений до мобільного оператора РФ і там велася комунікація з російськими абонентами



"Крім того, в авто був увімкнений відеореєстратор, який заборонено використовувати в період воєнного часу. Ворожих агентів передано до СБУ. Вони відповідатимуть за злочин проти України", - зазначив очільник Нацполіції.

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