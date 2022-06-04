У Києві затримали поплічника Шарія, який фотографував військову техніку
Столичні патрульні затримали чергового поціновувача "руського миру". Затримали його 3-го червня на проспекті Степана Бандери
Про це повідомляють на телеграм-каналі Патрульної поліції Києва.
Екіпаж поліції зупинив автомобіль Hyundai, водій якого порушив правила дорожнього руху. 36-річний керманич хвилювався, а тому інспектори прийняли рішення провести поверхневу перевірку. Чоловік надав для огляду свій мобільний телефон, де було багато фотографій військової техніки, вказівників населених пунктів, малюнків з координатами та позивними, а також ворожу пропаганду.
Патрульні затримали диверсанта та передали його слідчим Оболонського управління поліції.
- Нагадаємо, СБУ передала до суду справу поплічниці Шарія, яка підтримувала російську агресію, "зливала" дані про місця авіаударів
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