У Києві затримали поплічника Шарія, який фотографував військову техніку

Про це повідомляють на телеграм-каналі Патрульної поліції Києва.

Екіпаж поліції зупинив автомобіль Hyundai, водій якого порушив правила дорожнього руху. 36-річний керманич хвилювався, а тому інспектори прийняли рішення провести поверхневу перевірку. Чоловік надав для огляду свій мобільний телефон, де було багато фотографій військової техніки, вказівників населених пунктів, малюнків з координатами та позивними, а також ворожу пропаганду.

Патрульні затримали диверсанта та передали його слідчим Оболонського управління поліції.

Нагадаємо, СБУ передала до суду справу поплічниці Шарія, яка підтримувала російську агресію, "зливала" дані про місця авіаударів

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