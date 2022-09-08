Про це йдеться в телеграмі Kyiv City Express.

Додаткові щоденні рейси стартують 12 вересня та вирушатимуть:

з Дарниці в напрямку Троєщини та Почайної о 21:31 та прибуватимуть до Святошина о 22:20;

з Дарниці в напрямку центрального вокзалу та Борщагівки о 21:37 і прибуватимуть до Святошина о 22:29.

зі Святошина в напрямку Почайної та Троєщини о 21:39 і прибуватимуть до Дарниці о 22:28.

зі Святошина в напрямку центрального вокзалу та Видубичів о 21:30 і прибуватимуть до Дарниці о 22:22.

"Це означатиме, що останній рейс кільцевої електрички з вокзалу на лівий берег вирушатиме о 21:56, а в напрямку Святошина - о 22:04", - пояснили в Kyiv City Express.

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