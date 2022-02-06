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У Києві вночі зіштовхнулися дві великі вантажівки

6 лютого, 2022 неділя
07:06
Кримінал

У столиці на перетині Великої Кільцевої дороги та Гостомельського шосе сталася ДТП з двома вантажівками

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.  

Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, водій на автомобілі MAN рухався по прямій з Гостомельського шосе в напрямку Великої Кільцевої дороги на зелений сигнал світлофора. Із незрозумілих причин, водій МАЗ, повертаючи з Великої Кільцевої, не надав переваги в русі автомобілю MAN та здійснив зіткнення. 

Від удару у MAN лопнули два колеса - одне у причепа і одне у тягача - а саму автівку склало навпіл, розвернувши тягач з кабіною майже на 180 градусів. Хоча за попередніми даними аварія була з потерпілими, на щастя, в цій автопригоді ніхто серйозно не постраждав. Медики надали допомогу на місці, від госпіталізації постраждалий відмовився. 

На місці аварії працює слідчо-оперативна група, представники якої мають встановити всі обставини аварії.
 










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ДТП
вантажівки
Вартові.Еспресо
Гостомельське шосе
Велика Кільцева
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