У Києві зіткнулися позашляховик і маршрутний автобус, є постраждалі

Про це повідомляють "Вартові Еспресо".



Аварія трапилася на перехресті вулиць Саксаганського та Трасівської.



За наявними даними, в ДТП постраждали дві людини, які перебували в автобусі. За попередньою інформацією, один із водіїв проігнорував сигнал світлофору.



Подробиці та причини інциденту встановлюють правоохоронці.





