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У Києві зіткнулися позашляховик і маршрутний автобус, є постраждалі

10 вересня, 2021 п'ятниця
23:37
Кримінал

Ввечері 10 вересня у Києві сталася ДТП за участі позашляховика BMW і маршрутного автобусу №69

Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

Аварія трапилася на перехресті вулиць Саксаганського та Трасівської.

За наявними даними, в ДТП постраждали дві людини, які перебували в автобусі. За попередньою інформацією, один із водіїв проігнорував сигнал світлофору.

Подробиці та причини інциденту встановлюють правоохоронці.


 


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2021, п'ятниця
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