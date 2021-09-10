У Києві зіткнулися позашляховик і маршрутний автобус, є постраждалі
Ввечері 10 вересня у Києві сталася ДТП за участі позашляховика BMW і маршрутного автобусу №69
Про це повідомляють "Вартові Еспресо".
Аварія трапилася на перехресті вулиць Саксаганського та Трасівської.
За наявними даними, в ДТП постраждали дві людини, які перебували в автобусі. За попередньою інформацією, один із водіїв проігнорував сигнал світлофору.
Подробиці та причини інциденту встановлюють правоохоронці.
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