У Києві зіткнулися Renault Kangoo та таксі Kia Rio, унаслідок чого таксі вилетіло на огорожу

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



Водій Kia Rio їхав від Поштової площі в напрямку мосту Патона у правій смузі. Його підрізав Renault Kangoo.



Щоб уникнути зіткнення, таксист викрутив кермо праворуч, вилетів на тротуар, де була припарковане авто ГАЗ "Волга". Аби не наїхати на "Волгу", водій таксі викрутив кермо ще правіше, після чого вилетів на огорожу. Згодом прибули працівники шляхово-дорожного управління Печерського району та прибрали уламки огорожі з дороги.



Водій вирішує, чи викликати евакуатор.









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