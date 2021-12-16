У Києві знешкодили осередок "ІД", п'ять учасників якого є громадянами РФ
СБУ викрила осередок "ІД", п'ять членів якого мають російське громадянство
Про це інформує пресцентр СБУ.
Керівником угруповання був один з лідерів "ІДІЛ", якого українські спецслужби затримали й екстрадували до Грузії у травні 2020 року.
За попередньою інформацією, членами осередку були 12 осіб, п'ять з котрих мають російське громадянство й перебувають у розшуку за злочини, скоєні в різних країнах світу.
Крім того, зловмисники причетні до фінансування тероризму "ІД" на Близькому Сході.
Правоохронці зафіксували їхнє листування з учасниками бойових дій у Сирії.
Для маскування незаконного перебування в Києві, члени "ІД" оселилися в різних районах міста.
Під час 11 обшуків у затриманих виявили зброю та набої до неї, підроблені документи, засоби зв’язку, які вилучили й направили на експертизу.
СБУ розпочала провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
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