У Києві звільнили всіх працівників Комунальної служби перевезень через реорганізацію, - заступник Кличка

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у Facebook.



"Всіх без винятку працівників КСП повідомлено про звільнення у зв‘язку з реорганізацією структури підприємства.. Є усі підстави вважати, що команда КСП довго працювала в інтересах окремої групи перевізників, а не киян", - заявив він.



Міський голова Віталій Кличко звільнив керівника господарства Сергія Савтиря "через втрату довіри".



Він додав, що ініціює аудиторську перевірку підприємства. Вона проаналізує діяльність служби та законність рішень КСП.

Усов нагадав про ситуацію, коли невідомі особи спробували зірвати конкурс на визначення перевізників на міських автобусних маршрутах, оскільки місто не допустило до нього дві третини учасників.