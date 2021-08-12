У Києві з'явиться пам'ятник Франку, - Кличко

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Facebook.



"Столиця за зверненням Міжнародного фонду Івана Франка визначила місце, де наприкінці серпня буде встановлений камінь і незабаром спорудять скульптурну композицію Каменяру. Композицію встановимо на перехресті вулиць Липської та Інститутської", - написав Кличко.

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