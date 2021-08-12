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Головна Культура У Києві з'явиться пам'ятник Франку, - Кличко

У Києві з'явиться пам'ятник Франку, - Кличко

12 серпня, 2021 четвер
20:53
Культура Віталій Кличко

У Києві визначили місце для пам'ятника Івану Франку

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Facebook.

"Столиця за зверненням Міжнародного фонду Івана Франка визначила місце, де наприкінці серпня буде встановлений камінь і незабаром спорудять скульптурну композицію Каменяру. Композицію встановимо на перехресті вулиць Липської та Інститутської", - написав Кличко.

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Віталій Кличко
пам'ятник
Іван Франко
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