У Києві з'явиться пам'ятник Франку, - Кличко
У Києві визначили місце для пам'ятника Івану Франку
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Facebook.
"Столиця за зверненням Міжнародного фонду Івана Франка визначила місце, де наприкінці серпня буде встановлений камінь і незабаром спорудять скульптурну композицію Каменяру. Композицію встановимо на перехресті вулиць Липської та Інститутської", - написав Кличко.
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