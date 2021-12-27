У Києві з’явиться штаб тероборони

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Наразі набір резервістів у бригаду територіальної оборони Києва триває.

У січні планують провести командно-штабні навчання територіальної оборони столиці.

Як зазначено в повідомленні, мер Києва Віталій Кличко провів нараду з заступниками голови КМДА, керівниками департаменту муніципальної безпеки, бригади територіальної оборони столиці, прокуратури та СБУ Києва, представниками Головного командування Збройних сил України, поліції столиці.

Мер нагадав, що у Києві понад 500 об'єктів критичної інфраструктури, захист яких потребує особливої ​​уваги. Їх, у разі надзвичайної ситуації, візьмуть під охорону Нацполіція, військові та підрозділи тероборони.

"Заяви і погрози Росії, скупчення військ агресора на кордонах нашої держави спонукають нас підготуватися до різних можливих сценаріїв подій. Зокрема, й до найгіршого. У нас має бути чіткий план дій у критичній ситуації, відпрацьовані координація і дії всіх служб та структурних підрозділів", - сказав він.

Довідка: Війська територіальної оборони – це резервний компонент Збройних сил України. Відомо, що в Україні 25 бригад тероборони, в яких значаться до 100 тисяч простих, непублічних українців.