У Києві з’явиться штаб тероборони
У столиці створюють штаб територіальної оборони, система тероборони Києва має бути розгорнута найближчим часом
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Наразі набір резервістів у бригаду територіальної оборони Києва триває.
У січні планують провести командно-штабні навчання територіальної оборони столиці.
Як зазначено в повідомленні, мер Києва Віталій Кличко провів нараду з заступниками голови КМДА, керівниками департаменту муніципальної безпеки, бригади територіальної оборони столиці, прокуратури та СБУ Києва, представниками Головного командування Збройних сил України, поліції столиці.
Мер нагадав, що у Києві понад 500 об'єктів критичної інфраструктури, захист яких потребує особливої уваги. Їх, у разі надзвичайної ситуації, візьмуть під охорону Нацполіція, військові та підрозділи тероборони.
"Заяви і погрози Росії, скупчення військ агресора на кордонах нашої держави спонукають нас підготуватися до різних можливих сценаріїв подій. Зокрема, й до найгіршого. У нас має бути чіткий план дій у критичній ситуації, відпрацьовані координація і дії всіх служб та структурних підрозділів", - сказав він.
Довідка: Війська територіальної оборони – це резервний компонент Збройних сил України. Відомо, що в Україні 25 бригад тероборони, в яких значаться до 100 тисяч простих, непублічних українців.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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