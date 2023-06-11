У Києво-Печерській лаврі вперше правлять панахиду за упокій Івана Мазепи
У неділю, 11 червня, у день Всіх святих у Всіхсвятській церкві Києво-Печерської лаври, яка була збудована коштом Івана Мазепи, відбувається богослужіння з нагоди 325-річчя освячення храму
Трансляцію веде Православна церква України у facebook.
Сьогодні вперше в історії Києво-Печерської лаври правлять панахиду за її меценатом і ктитором — гетьманом Іваном Мазепою, якого за небажання коритися Московії ще за життя було піддано анафемі російською імперською церквою.
Відомо, що жодна з українських церков ніколи не визнавала чинності цієї анафеми, а українці по всьому світу молилися за його упокій. Натомість в московському патріархаті продовжували "проклинати" Мазепу й за часів незалежної України, а також після початку війни у 2014 році. Відтепер історичну і духовну справедливість буде відновлено.
Що передувало
Як зазначили 9 червня у Міністерстві культури та інформаційної політики, ця подія стане початком відродження в українській Лаврі традиції вшанування видатних постатей національної історії та культури.
У межах заходу за ініціативи МКІП та за підтримки Офісу ЮНЕСКО в Україні буде оголошено про старт реставраційних робіт у церкві Всіх святих, а також презентовано новий проєкт — Музейний центр "Гетьман Іван Мазепа та його доба".
Захід відбувається за участю очільника МКІП Олександра Ткаченка, представниці Офісу ЮНЕСКО в Києві К’яри Децци Бардескі, в. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка, а також в. о. намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Архімандрита Авраамія.
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