У Києво-Печерській лаврі вперше помоляться за упокій Івана Мазепи, якого російська імперська церква піддала анафемі
11 червня 2023 року в день Всіх святих у Всіхсвятській церкві Києво-Печерської лаври, яка була збудована коштом Івана Мазепи, відбудеться богослужіння з нагоди 325-річчя освячення храму
Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
"У цей день вперше в історії Києво-Печерської лаври буде відправлено панахиду за її меценатом і ктитором — гетьманом Іваном Мазепою, якого за небажання коритися Московії ще за життя було піддано анафемі російською імперською церквою", - йдеться у дописі.
Зазначається, що жодна з українських церков ніколи не визнавала чинності цієї анафеми, а українці по всьому світу молилися за його упокій. Натомість в московському патріархаті "проклинати" Мазепу продовжували та за часів незалежної України, і навіть після початку війни у 2014 році.
Додається, що ця подія стане початком відродження в українській Лаврі традиції вшанування видатних постатей національної історії та культури.
"У межах заходу за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України та за підтримки Офісу ЮНЕСКО в Україні буде оголошено про старт реставраційних робіт у церкві Всіх святих, а також презентовано новий проєкт — Музейний центр "Гетьман Іван Мазепа та його доба", - йдеться у дописі.
У заході братимуть участь:
- Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики України;
- К’яра Децци Бардескі, професорка, Liason Officer Офісу ЮНЕСКО в Києві;
- Максим Остапенко, в. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра";
- Архімандрит Авраамій, в. о. намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври;
- духовенство, науковці, почесні гості.
Захід відбудеться з благословіння Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.
- Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у неділю, 4 червня 2023 року, звернувся до українського народу з нагоди свята Трійці.
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