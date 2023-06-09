Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

"У цей день вперше в історії Києво-Печерської лаври буде відправлено панахиду за її меценатом і ктитором — гетьманом Іваном Мазепою, якого за небажання коритися Московії ще за життя було піддано анафемі російською імперською церквою", - йдеться у дописі.

Зазначається, що жодна з українських церков ніколи не визнавала чинності цієї анафеми, а українці по всьому світу молилися за його упокій. Натомість в московському патріархаті "проклинати" Мазепу продовжували та за часів незалежної України, і навіть після початку війни у 2014 році.

Додається, що ця подія стане початком відродження в українській Лаврі традиції вшанування видатних постатей національної історії та культури.

"У межах заходу за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України та за підтримки Офісу ЮНЕСКО в Україні буде оголошено про старт реставраційних робіт у церкві Всіх святих, а також презентовано новий проєкт — Музейний центр "Гетьман Іван Мазепа та його доба", - йдеться у дописі.

У заході братимуть участь:

Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики України;

К’яра Децци Бардескі, професорка, Liason Officer Офісу ЮНЕСКО в Києві;

Максим Остапенко, в. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра";

Архімандрит Авраамій, в. о. намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври;

духовенство, науковці, почесні гості.

Захід відбудеться з благословіння Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.