У Київському ОХМАТДИТі провели першу пересадку кісткового мозку дорослій пацієнтці

Про це поінформувало Міністерство охорони здоров'я України.

В Анастасії — рак, який швидко прогресує. Врятувати життя молодій жінці могла лише негайна трансплантація. Проте замість того, щоб зосередитися на лікуванні, пацієнтці довелося тікати від російських військових, які не полишали спроб окупувати обласний центр.

Донорський кістковий мозок доправили до української столиці з Німеччини. Операцію з пересадки провели у Київському ОХМАТДИТі. Лікарня має ліцензію на проведення трансплантації кісткового мозку дорослим пацієнтам будь-якого віку.

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