У Київзеленбуді проводять обшуки щодо діяльності підрядних організацій

Про це інформує портал Києва.

Працівники Подільської окружної прокуратури перевіряють, як працюють організації, що виконують замовлення Київзеленбуду.

"КО "Київзеленбуд" надає всі необхідні наявні документи та всіляко сприяє повному й всебічному розслідуванню у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку", - стверджують у відомстві.

Деталей поки не повідомляють.

Що відомо про розслідування у Київзеленбуді

У січні тогоріч Державне бюро розслідувань викрило схему розкрадання коштів, які КМДА виділила для оплати робіт з капітального ремонту парків і скверів та влаштування об'єктів благоустрою столиці. Тоді затримали одного з керівників Київзеленбуду.

У серпні 2023 року вже були обшуки у службових приміщеннях комунального підприємства "Київзеленбуд". Їх посадових осіб підозрювали у викраданні грошей з бюджету під час реконструкції та догляду за зеленими насадженнями у Києві.

30 жовтня стало відомо, що посадовець Київзеленбуду отримав підозру за ремонт доріжок у Гідропарку, який завдав збитків на 300 тисяч грн. У комунальному об’єднанні заперечують неправомірне витрачання коштів. Компанія каже, що ціна ремонту доріжок була розрахована за вимогами і стандартами ДСТУ.