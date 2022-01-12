"Відкат" у 4 млн грн: ДБР затримало одного з керівників Київзеленбуду
Державне бюро розслідувань викрило схему розкрадання коштів, які КМДА виділила для оплати робіт з капітального ремонту парків і скверів та влаштування об'єктів благоустрою столиці
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
"Під час одержання частини коштів - майже 1,7 млн грн - затримано керівника одного із комунальних підприємств КМДА, а також посередника, який забезпечував реалізацію злочинної схеми", - йдеться у повідомленні.
ДБР встановило, що посадові особи Київзеленбуду отримували кошти завдяки такій схемі: вони забезпечували перемоги у тендерних торгах залученим комерційним структурам, а потім отримували від цих установ певну частину коштів від сум тендерів.
У рамках кримінального провадження слідство задокументувало декілька фактів передачі грошей.
Відтак 11 січня затримали заступника начальника управління капітальних вкладень Київзеленбуду та посередника, які передавали 1,5 млн грн та $4,3 тис.
У жовтні 2021 року представник Київзеленбуду отримав першу частину грошей у сумі понад 2 млн грн.
"Наразі вирішується питання про оголошення підозри вказаним посадовим особам. Вже проведено низку обшуків у інших фігурантів кримінального провадження, під час яких вилучено велику кількість готівки, документів, технічних засобів зв’язку тощо, що містять докази злочинної діяльності", - повідомили в бюро.
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